Sueco Erik Hamrén é o novo selecionador de futebol da Islândia

Hamrén, de 61 anos, foi selecionador da Suécia entre 2009 e 2016 e, antes de aceitar o convite da RSI, estava ao serviço do Mamelodi Sundows como diretor desportivo do clube sul-africano.



O técnico sueco chega a Islândia no melhor período da história do futebol desse país, depois da estreia absoluta na fase final do Campeonato da Europa, em 2016, e no Mundial, que decorreu este ano na Rússia.



Na sua já longa carreira de três décadas como treinador, toda feita em países escandinavos, Hamrén treinou clubes dinamarqueses e noruegueses, além de suecos.



O antigo técnico de Rosenborg, Aalborg e AIK Estocolmo vai substituir Heimir Hallgrimsson, um dentista de profissão que orientou sozinho a seleção do país nos últimos três anos e na companhia de Lars Lagerback entre 2012 e 2015.



O novo treinador de guarda-redes da Islândia vai ser Lars Eriksson, habitual membro das equipas técnicas de Hamrén, que enquanto jogador representou o FC Porto, entre 1995 e 1998.