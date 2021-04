Superliga. Barcelona e Juventus refletem

em relação à criação da Superliga europeia de futebol, depois do abandono dos seis clubes ingleses, de Atlético de Madrid e Inter Milão.”, explicaram à agência noticiosa EFE fontes do clube catalão.Na terça-feira, a estação televisiva espanhola TV3 deu conta da inclusão, por parte do presidente do clube, Joan Laporta, de uma cláusula que deixa a presença do FC Barcelona na Superliga dependente da aprovação na assembleia de sócios compromissórios.No mesmo dia, Gerard Piqué partilhou nas redes sociais a mensagem “o futebol pertence aos adeptos”, numa aparente contestação ao projeto liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tendo sido o primeiro futebolista de um dos três emblemas espanhóis envolvidos a manifestar-se.A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores – apesar de só terem sido revelados 12 – e outros cinco, qualificados anualmente.

Presidente da Juventus admite fim do projeto



O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, admitiu já esta quarta-feira que o projeto da Superliga Europeia de futebol, não pode continuar com cinco ou seis equipas, em declarações à agência Reuters.



“Para ser franco e honesto, não”, disse o dirigente, que manteve algumas dúvidas para o futuro e quando seis dos clubes ingleses que integravam o grupo de 12 fundadores da anunciada competição, abandonaram o projeto.



Agnelli, que falou antes de ter sido também oficializada a saída de Atlético de Madrid e Inter de Milão, disse à Reuters estar convicto da importância que a Superliga teria, mas admitiu que nas atuais circunstâncias o projeto não tenha condições para avançar.



“Continuo convicto da beleza do projeto, do valor que poderia ter dado à pirâmide, da criação da melhor competição do mundo. Mas admito que não seja assim. Agora não acredito que o projeto esteja pronto para avançar”, considerou.



O dirigente na segunda-feira tinha dito que existia um “pacto de sangue” entre os 12 clubes fundadores para que a competição fosse uma realidade.



"Há um pacto de sangue entre os nossos clubes, a Superliga tem 100 por centro de probabilidades de sucesso, vamos seguir em frente", disse.