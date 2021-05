Supertaça italiana de futebol volta a disputar-se na Arábia Saudita

“A próxima Supertaça vai disputar-se na Arábia Saudita, com a presença de público, conforme está contratualmente previsto”, disse o presidente da Liga de clubes italiana, Paolo Dal Pino, em declarações à RadioUno. O jogo deverá realizar-se em janeiro de 2022.



A organização das edições da Supertaça de 2018 e 2019 na Arábia Saudita provocou grande contestação em Itália, tendo as restrições motivadas pela pandemia de covid-19 levado a que a prova se tenha disputado em solo italiano no ano passado.