Suzane Pires acredita que seleção feminina pode fazer o inesperado no Euro2017

04 Jul, 2017

"As expectativas são muito boas, é um feito histórico a nossa participação. A cada treino tentamos melhorar, a cada jogo vamos tentar fazer o inesperado e mostrar a nossa força. [A pressão] Só nos dá mais motivação para mostrar a nossa qualidade que temos neste grupo", manifestou a avançada da ‘equipa das quinas’, em declarações aos jornalistas antes de mais um treino realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A jogadora do Santos, do Brasil, quer "continuar a trabalhar forte para finalizar bem em frente à baliza" e salientou que o futebol na Europa é "mais objetivo".



Portugal está inserido no grupo B do Europeu, juntamente com a Espanha, primeiro adversário com quem irá medir forças. Suzane reconhece que é uma seleção que impõe respeito e que apresenta qualidade no campo.



"Conhecemos bem o adversário e já jogámos duas vezes com elas quando estavam no nosso grupo de qualificação. Sabemos que são boas, são rápidas, tem um toque de bola muito bom, mas estamos preparadas para enfrentá-las", declarou.



A equipa liderada por Francisco Neto disputa pela primeira vez um Campeonato Europeu de futebol feminino, que se realiza na Holanda, entre 16 de julho e 06 de agosto.



A seleção nacional tem estreia marcada diante da Espanha, a 19 de julho, em Doetinchem, seguindo-se, a 23 de julho, a Escócia, em Roterdão, e a 27 a Inglaterra, em Tilburgo.