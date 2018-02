Swansea a subir

Lusa 10 Fev, 2018, 18:15 | Futebol Internacional

Um golo tardio do médio sul-coreano Ki Sung-Yueng, marcado aos 81 minutos, permitiu ao Swansea impor-se à equipa sensação da prova, atual sétima posicionada e subir da 17.ª posição -- primeira acima da 'linha de água' -- para o 15.º posto.



A equipa galesa não perde há nove jogos, na Taça de Inglaterra e no campeonato, no qual passou a distar dois pontos da primeira equipa em zona de despromoção, o Stoke City, que hoje empatou 1-1 na receção ao Brighton, tendo falhado uma grande penalidade em período de compensação.



O português João Mário, emprestado pelo Inter Milão, foi titular no meio-campo do West Ham, tendo sido substituído aos 77 minutos, imediatamente antes de a sua equipa ter fechado a contagem a seu favor em 2-0.



O Everton subiu ao nono lugar, graças à vitória por 3-1 na receção ao Crystal Palace, 14.º posicionado, numa partida em que a totalidade dos golos foram marcados durante a segunda parte.