Swansea City perde com o Chelsea e fica mais perto da zona de descida

Lusa Comentários 28 Abr, 2018, 20:21 / atualizado em 28 Abr, 2018, 20:22 | Futebol Internacional

No País de Gales, em encontro da 36.ª e antepenúltima jornada, um golo do espanhol Fabregas, logo aos quatro minutos, acabou por ditar a derrota da equipa de Carvalhal, que voltou a estar perto da zona proibida, devido ao triunfo do Southampton na receção ao Bournemouth (2-1), com um ‘bis’ de Tadic e com Cédric Soares a titular.



Os ‘swans’ estão no 17.º lugar da Premier League com 33 pontos, mais um que os ‘saints’, que são antepenúltimos.



Destaque ainda para Renato Sanches, que após longa ausência, sentou-se no banco de suplentes do Swansea City, mas não chegou a ser utilizado por Carlos Carvalhal.



Por seu lado, o Chelsea segue no quinto posto com 66 pontos, provisoriamente com menos dois que o Tottenham, quarto, que recebe na segunda-feira o Watford.



A um passo de assegurar a final da Liga dos Campeões, o Liverpool praticamente entregou o segundo lugar ao Manchester United, ao empatar a zero com o Stoke City, penúltimo, em Anfield Road.



Os ‘reds’ estão a dois pontos do Manchester United, mas têm mais dois jogos disputados que a formação de José Mourinho, que recebe domingo o Arsenal.



Numa temporada em que protagonizou o pior arranque de sempre de uma equipa na liga inglesa, o Crystal Palace já tem praticamente a manutenção assegurada, tendo nesta ronda ‘esmagado’ em casa o Leicester City, de Adrien Silva, por 5-0.



O médio português foi lançado nos ‘foxes’ no inicio da segunda parte, quando o Palace já vencia por 2-0, com tentos de Zaha e MacArthur, aos 17 e 38 minutos. Albrighton foi expulso no Leicester, aos 56, e a equipa da casa aproveitou para chegar à goleada por Loftus-Cheek (81), Van Aanholt (84) e Benteke (90 de grande penalidade).



O West Brom, 20.º e último classificado, continua a adiar a despromoção, tendo somado o quarto jogo sem perder, desta vez com um triunfo por 1-0 no terreno do Newcastle, colocando-se a cinco pontos da salvação.