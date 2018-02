Swansea de Carvalhal goleia na Taça de Inglaterra

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 07:40 / atualizado em 07 Fev, 2018, 07:40 | Futebol Internacional

O Swansea, treinado pelo português Carlos Carvalhal, goleou por 8-1 o Notts County, do quarto escalão inglês de futebol, e apurou-se para os oitavos de final da Taça.



O jogo, de desempate, redimiu bem o empate 1-1 verificado no jogo disputado a 27 de janeiro em Nottingham e que obrigou a este trabalho forçado para a equipa do País de Gales, que na Premier League empatou no sábado com o Leicester (1-1) e volta a jogar de novo no próximo sábado, na receção ao Burnley.



Carvalhal, no comando dos "cisnes" desde 28 de dezembro, continua em bom plano, já que não só mantém a equipa na corrida pela Taça como conseguiu retirar a equipa da zona de despromoção, com 11 pontos em seis jornadas e vitórias a alguns grandes, como é o caso do Liverpool e Arsenal.Os números deste jogo para a taça comprovam que houve pouca história no Liberty Stadium, tal foi o domínio da equipa da casa, sobretudo no plano técnico.



Os sete primeiros golos do Swansea foram apontados por ingleses - Abraham (2), Noughton, Routledge, Dyer (2) e Carroll - e o último por um galês.

Mais jogos sem surpresas

Mais sofrido foi o apuramento do Huddersfield, também da liga principal, no terreno do Birmingham, do segundo escalão. O tempo regulamentar foi atingido com 1-1, mas no prolongamento o Huddersfield embalou para uma clara vitória por 4-1.



Ainda no programa de dia de jogos de desempate, o Rochdale (3ª divisão) ganhou no seu terreno ao Millwall (2ª), por 1-0.