Swansea de Renato Sanches despede treinador Paul Clement

Lusa 20 Dez, 2017, 21:23 | Futebol Internacional

O despedimento surge precisamente na sequência da má campanha da equipa do sul de Gales, que em 18 jogos somou apenas 12 pontos, sendo que nos últimos 11 jogos oficiais venceu dois, empatou um e perdeu oito.



Em janeiro, Clement tinha deixado de ser adjunto do italiano Carlo Ancelotti no Bayern de Munique para assumir o Swansea.



A relação próxima com o transalpino ajudou a conseguir o empréstimo de Renato Sanches, o ex-benfiquista que nunca se impôs nos germânicos e também tem sido pouco feliz em Inglaterra.