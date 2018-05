Swansea perde em casa com rival direto e fica perto da descida

Lusa Comentários 08 Mai, 2018, 22:00 | Futebol Internacional

O resultado do jogo, em atraso da 31.ª jornada, mantém os 'swans' na zona de despromoção, em antepenúltimo, quando falta só uma ronda para terminar o campeonato.



A partida era essencial para as contas da manutenção, já que opunha o 17.º, Southampton, ao 18.º, Swansea, ambos com 33 pontos, mas vantagem clara de golos para os visitantes.



O Swansea ainda tem atrás de si West Bromwich (31 pontos) e Stoke (30), mas precisa de recuperar um lugar para não descer. Só o conseguirá se, na última ronda, vencer o Stoke e beneficiar de derrotas de Southampton ou Huddersfield - que também está com 36 pontos, mas tem um final de calendário muito complicado, contra Chelsea e Arsenal.



Já o Southampton, fecha as contas na receção ao Manchester City, o novo campeão inglês.



Hoje, foi o italiano Gabbiadini - entrado no jogo quatro minutos antes - a assegurar a vitória, aos 72 minutos, marcando numa jogada confusa e com vários ressaltos junto à baliza dos galeses.



O internacional português Cédric Soares foi titular na defesa do Southampton, mostrando-se bastante seguro nos lances diretos com avançados da casa.



Carlos Carvalhal, após duas épocas e meia aos comandos do Sheffield Wednesday, chegou ao Swansea no final de 2017, encontrando a equipa em último lugar. Após uma série de bons resultados, deu a sensação de que já tinha salvado o clube da despromoção, mas a sequência de quatro derrotas nos quatro últimos jogos voltou a colocar os galeses em enormes dificuldades.