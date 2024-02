Taça Asiática: Qatar elimina Irão e vai tentar revalidar título frente à Jordânia

Com o portista Mehdi Taremi a titular, a seleção iraniana inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, por intermédio do avançado Sardar Azmoun, dos italianos da Roma, mas foi uma vantagem de pouca dura porque a equipa da casa empatou à passagem do minuto 17, por Jasser Abdulsallam, e à beira do intervalo, aos 43, passou para a dianteira no marcador pelo avançado Akram Afif.



Na segunda parte, o Irão reagiu e fez o 2-2 aos 51 minutos, por Alireza Jahanbakhsh, na conversão de uma grande penalidade por mão na bola de Ahmed Fathy, mas numa altura em que já se vislumbrava um prolongamento, o Qatar chegou ao golo da vitória, aos 82, pelo avançado Ali Almoez, a aproveitar um ressalto dentro da área para fazer o 3-2 e colocar os qataris na final.



No sábado, o Qatar vai tentar revalidar o título conquistado em 2019, nos Emirados Árabes Unidos, perante a surpresa da competição, a Jordânia, que afastou a Coreia do Sul nas meias-finais, e que, pela primeira vez, chega à final da prova.