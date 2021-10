Taça da Liga. Tottenham nos "quartos" e Manchester City eliminado

Um golo do brasileiro Lucas Moura, aos 68 minutos, assegurou a passagem dos "spurs", finalistas da última edição, que vinham de duas derrotas, com Vitesse, para a Liga Conferência Europa, e West Ham, para a "Premier League".



O detentor do troféu, Manchester City, que conquistou as últimas quatro edições da prova, foi eliminado pelo West Ham no desempate por grandes penalidades, depois do "nulo" (0-0) registado no tempo regulamentar.



O internacional português João Cancelo, lançado por Pep Guardiola ao intervalo, converteu um dos penáltis dos "citizens", só que os "hammers" tiveram máxima eficácia e acabaram por vencer por 5-3.



Já o Liverpool seguiu em frente na competição com um triunfo por 2-0 sobre o Preston North End, do segundo escalão, com golos do japonês Takumi Minamino, aos 62 minutos, e do belga Divock Origi, aos 84.



O Leicester também teve de recorrer aos penáltis para eliminar o Brighton, depois do empate 2-2 nos 90 minutos. Harvey Barnes e Ademola Lookman assinaram os tentos dos "foxes", enquanto Adam Webster e Enock Mwepu marcaram para os "seagulls", sendo que o português Ricardo Pereira, que entrou para o último quarto de hora, converteu um dos castigos máximos dos anfitriões.



Por seu lado, o Brentford, semifinalista na época passada, venceu por 2-1 na visita ao Stoke, do "Championship", e seguiu para a próxima ronda.



Tottenham, West Ham, Liverpool, Leicester e Brentford juntam-se, assim, a Chelsea, Arsenal e Sunderland, que, na terça-feira, tinham "carimbado" o apuramento para os quartos de final.