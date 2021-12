Taça das Nações Africanas vai mesmo realizar-se e nas datas previstas

"No dia 09 de janeiro, irei assistir à partida de abertura entre os Camarões e o Burkina Faso", disse Patrice Motsepe aos jornalistas, após uma reunião com o chefe de Estado camaronês, Paul Biya.



Com efeito, corriam persistentes rumores de que a competição, marcada para os Camarões poderia vir a ser adiada ou mesmo cancelada devido à pandemia de covid-19, mas o responsável máximo da CAF veio agora pôr ponto final nas dúvidas que se levantavam.



No entanto, Motsepe reconhece que a variante Ómicron constitui "um grande desafio", mas lembra que "ninguém será admitido nos estádios sem um teste PCR" e que os organizadores da competição já tinham anunciado "a obrigatoriedade da vacina e do teste" para se ter acesso aos recintos dos jogos.



O presidente da CAF, que fez a declaração à imprensa ao lado do novo presidente da Federação Camaronesa de Futebol, o ex-internacional dos 'leões indomáveis' Samuel Eto'o, prometeu ainda a sua presença na final da competição e na cerimónia de entrega do troféu aos vencedores, que ficará a cargo do antigo internacional camaronês e campeão europeu com o Inter Milão, treinado pelo português José Mourinho.



Na semana passada, a Associação Europeia de Clubes (ECA) ameaçou não ceder os jogadores internacionais para a CAN, alegando preocupações com o protocolo de saúde do evento em cenário de pandemia, mas, em resposta, o governo camaronês e a CAF divulgaram na última quinta-feira os planos de saúde para a competição, baseados em testes e vacinas.



No entanto, a ECA alertou para o risco de uma ausência dos internacionais africanos cedidos pelos clubes europeus às respetivas seleções por um período mais longo do que o período de disponibilidade previsto, devido a "quarentenas e restrições de viagens" relacionados com o surgimento da variante Ómicron do coronavírus.