Taça de Inglaterra. "Super Haaland" coloca Manchester City nos quartos de final

Uma noite exclusivamente de Haaland que marcou cinco golos ao Luton Town. Em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, o jogador norueguês voltou à senda goleadora de outras partidas, com destaque também para Kevin De Bruyne e Bernardo Silva que assistiram o avançado.







O Manchester City chegou ainda na primeira parte ao 3-0, com um hat-trick de Haaland, e o Luton Town ainda chegou a dar luta ao conseguir reduzir uma desvantagem para 3-2, com dois golos de Jordan Clark. No entanto, a equipa de Guardiola reagiu e Erling Haaland marcou por mais duas vezes.







À hora de jogo, o norueguês já somava cinco golos no jogo e o resultado ainda aumentou com um golo de Kovacic, a bater Tim Krul de fora da área, fixando o marcador final em 6-2 para o Manchester City.