Taça do Mundial chegou ao Palácio do Kremlin

A taça fez uma pausa na sua "tour" mundial para ser exibida no centro de imprensa do Kremlin, residência do presidente russo, Vladmir Putin.



O melhor marcador da história dos Mundiais, o alemão Miroslav Klose, que integra atualmente a equipa técnica da seleção de futebol germânica, vai subir ao palco do sorteio com o troféu, na sexta-feira.



O avançado, que marcou 16 golos em Mundiais -- cinco em 2002, cinco em 2006, quatro em 2010 e dois em 2014 -, fez parte da seleção alemã que venceu a última edição, no Brasil, onde superou o recorde do brasileiro Ronaldo (15 tentos em Mundiais).



Após o sorteio, o troféu retoma a "tour" mundial e chega ao Estádio Luzhniki, em Moscovo, a 07 de junho de 2018, uma semana antes do início do Mundial, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.

Portugal conhece adversários e espera evitar a Espanha



Portugal conhece na sexta-feira os adversários na fase de grupos do Mundial2018 de futebol, num sorteio em que terá o estatuto de cabeça de série e em que a Espanha é a seleção a evitar.



Apesar do domínio recente na história do futebol (campeã mundial em 2010 e campeã europeia em 2008 e 2012), a Espanha caiu para o pote 2, devido ao "ranking" da FIFA, e aparece como a equipa que todos cabeças de série, incluindo Portugal, não querem 'apanhar' na primeira fase da competição, que vai decorrer na Rússia.



A seleção portuguesa, que terá o estatuto de atual campeão europeu, já sabe que não irá defrontar na fase de grupos "tubarões" e antigos campeões como a Alemanha, o Brasil, a Argentina e a França. A anfitriã Rússia, a Bélgica e a Polónia também estão, para já, fora do caminho luso.



O sorteio, que vai decorrer no Palácio do Kremlin, em Moscovo, tem início agendado para as 15:00 (18:00 horas locais) e vai ser apresentado pelo antigo internacional inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya.



O evento vai contar ainda com as participações de antigas estrelas como Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Maradona e Carles Puyol.



Antes do sorteio, às 14h00 de Lisboa, o selecionador português, Fernando Santos, vai participar num seminário da FIFA para os treinadores das 32 seleções que vão estar presentes no Mundial2018. Os técnicos de Austrália e Uruguai vão ser os únicos ausentes.