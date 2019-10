Taça dos Libertadores. Flamengo e Grémio discutem presença na final

Mais de três décadas depois o Flamengo poderá regressar de novo a uma final da Taça dos Libertadores da América. A última vez foi em 1981.

O "Mengo", como é conhecido o maior clube brasileiro comandado pelo técnico Jorge Jesus, sonha em conquistar o troféu pela segunda vez.



A equipa realiza treinos à porta fechada.



Para trás ficou já uma conferência de imprensa do jogador do “Fla”, Diego Alves, que projetou o duelo.



O jornalista da Antena 1/RTP, no Brasil, Pedro Sá Guerra, registou as opiniões do futebolista.



No jogo da 1.ª mão Grémio e Flamengo empataram a um golo.



Na outra meia-final o River Plate venceu o Boca Juniors por 2-0.