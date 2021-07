Taça Sul-americana. Athletico Paranaense vence na Colômbia

Em Pereira, na Colômbia, uma grande penalidade apontada por Nikão, aos 73 minutos, selou o triunfo do conjunto brasileiro, depois de um corte com a mão na área dos colombianos do chileno Rodrigo Ureña.



Antes, logo no início da segunda parte, Vitinho tinha marcado para o conjunto liderado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, mas, depois de consultar o VAR, o árbitro anulou o lance por David Terans ter dominado a bola com o braço.



Com este triunfo, o Athletico parte em vantagem para o jogo da segunda mão, marcado para a próxima terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.



A equipa que conseguir o apuramento defronta nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre a Liga de Quito e o Grêmio, que também ficou na terça-feira favorável aos brasileiros, vencedores igualmente por 1-0, no Equador.



Um golo de Leo Pereira, aos 19 minutos, selou o triunfo da equipa comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador português de futebol, que regressou na semana transata ao clube de Porto Alegre.