Tadic assina contrato com o Fenerbahçe

“, disse o avançado, depois de assinar contrato.Tadic tinha contrato com o Ajax até 30 de junho de 2024, mas o clube aceitou o pedido do avançado para rescindir o acordo.Dujan Tadic de 34 anos, começou no Vojvodina, de onde se transferiu para os neerlandeses do Groningen, seguindo depois para o Twente.Em 2014 rumou ao futebol inglês, para o Southampton, de onde se transferiria, em 2018, para o Ajax, pelo qual fez a sua estreia em 25 de julho desse ano, na receção aos austríacos do Sturm Graz (2-0), na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.