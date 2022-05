Talleres de Pedro Caixinha vence e `escapa` ao último lugar na Argentina

Na última ronda da prova que serve como antecâmara ao campeonato da Argentina, um golo de Girotti aos 87 bastou para a equipa somar apenas a terceira vitória nesta prova, a segunda com Caixinha.



O resultado permite ao Talleres, que disputa a Taça Libertadores, fugir ao 14.º e último posto do grupo que integra, subindo para já a 11.º.



Mesmo que o 12.º e o 13.º classificados, com um jogo a menos, vençam, o Patronato, agora último, já não os poderá alcançar, dado que também já disputou 14 partidas.



Foi a quarta vitória de Pedro Caixinha ao serviço do clube argentino, que falha agora a fase final da competição, em 11 jogos no comando técnico.