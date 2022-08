Depois de uma derrota com o Estudiantes de La Plata (1-0) e um empate com Patronato (3-3), a formação de Córdoba não conseguiu capitalizar o domínio na posse de bola e cedeu um nulo em Buenos Aires.A equipa de Pedro Caixinha, que tem menos uma partida disputada, segue num modesto 24.º lugar, com 14 pontos, quatro acima do último classificado, o Lanús (28.º).