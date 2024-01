Taremi bisa mas Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento segue em frente

O avançado do FC Porto Mehdi Taremi marcou esta tarde os dois golos da vitória do Irão sobre os Emirados Árabes Unidos (2-1), do português Paulo Bento, e as duas equipas seguiram em frente na Taça Asiática de futebol.

Na última jornada do Grupo C, os iranianos já estavam apurados e beneficiaram dos tentos do avançado dos ‘dragões’, aos 26 e 65 minutos, este último pouco depois de Yahya falhar um penálti que daria o empate à equipa do treinador luso.



Yahya iria redimir-se aos 90+3, para selar a qualificação direta dos Emirados, permitindo à Palestina, que à mesma hora venceu Hong Kong por 3-0 e será um dos melhores terceiros, selar um apuramento inédito para os oitavos de final.



Com este resultado, Paulo Bento já sabe que vai defrontar, nos 'oitavos', o Tajiquistão, segundo do Grupo A, jogando de novo em Al Rayyan, pelas 16:00 de Lisboa de domingo.



A ‘poule’ C fechou com nove pontos para o Irão, quatro para os Emirados Árabes Unidos e o mesmo pecúlio para os palestinianos, que têm pior diferença de golos, com Hong Kong em último sem pontuar.