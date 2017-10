Targino aconselha a seleção a marcar cedo em Andorra

Mário Aleixo - RTP 04 Out, 2017, 12:27 / atualizado em 04 Out, 2017, 12:27 | Futebol Internacional

Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O avançado, de 31 anos, revelou que “a seleção de Andorra tem evoluído muito, joga fechada e isso pode criar algumas dificuldades a Portugal mas nós temos as nossas armas e jogadores do melhor que há. A seleção tem tudo para ganhar mas deve respeitar o adversário”.





Tiago Targino conhece bem o futebol de Andorra que possui jogadores altos que procuram tirar vantagem nas bolas paradas. Portugal deve tentar marcar o primeiro golo nos primeiros minutos”.O futebolista que fez a formação no V. Guimarães lembrou que a comunidade portuguesa é enorme e está ansiosa para ver de perto os jogadores da equipa das quinas.Também o jogador nacional espera com entusiasmo pela chegada da seleção para poder abraçar antigos colegas como Rui Patrício, Nani e João Moutinho.