Técnico do Chelsea destaca "qualidade" de João Félix

“É um jogador de qualidade e vai fazer a diferença. É jovem, mas já tem bastante experiência. Estamos muito contentes com esta contratação e ansiosos para começar a trabalhar com ele”, afirmou Graham Potter.



Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Fulham, em jogo em atraso da sétima jornada da Liga inglesa, o técnico dos ‘blues’ admitiu que Félix poderá atuar nesse dérbi de Londres por estar em “boas condições físicas”.



“Estamos a aguardar a autorização. Ele tem treinado, tem tempo de jogo e, por isso, pode já ser utilizado. Vamos ver”, disse.



O avançado de 23 anos vai jogar no Chelsea até ao final da época, depois de ter prolongado o seu contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027, reforçando as opções do treinador Graham Potter para o resto da temporada.



Os londrinos são 10.ºs classificados na Premier League, já a 10 pontos dos lugares de acesso à ‘Champions’, em que se apurou para os oitavos de final nesta temporada.



Potter consegue assim o segundo ‘reforço’ para a frente de ataque, além de David Datro Fofana, de 20 anos, juntando Félix a Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.



Este ano, Félix soma 20 jogos e cinco golos pelos ‘colchoneros’, em mais uma temporada irregular, a toada desde que deixou o Benfica em 2019 para cumprir, ao todo, 131 encontros (34 golos) pelos madrilenos.