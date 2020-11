Técnico do Leicester elogia Braga e Carvalhal, mas quer ser primeiro no grupo

"Todos os jogos são difíceis, o Braga tem uma história grande e consistente, está sempre presente na Liga Europa e iniciou bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar, o Braga é experiente, tem bons jogadores, é uma equipa muito boa e estamos impressionados com a forma como joga", disse o técnico na antevisão da partida.



O treinador norte-irlandês referiu ter visto os jogos da época passada da Liga Europa do Sporting de Braga com os escoceses do Rangers (que eliminaram os minhotos) e os ingleses do Wolverhampton e ficado com boa impressão da equipa portuguesa.



"Vi o jogo deles contra o Rangers na época passada e, principalmente no jogo fora, mostrou muita qualidade nos primeiros 60 minutos, será um jogo difícil", anteviu.



Brendan Rodgers considerou que o Sporting de Braga "joga bem, especialmente no ataque: teremos de jogar muito bem contra eles, serão jogos importantes, pois ambos os clubes tentarão ficar em primeiro lugar no grupo".



A iniciar a sua terceira época no Leicester, o técnico que já passou pelo comando de equipas como o Celtic de Glasgow ou o Liverpool, destacou a evolução da sua equipa, atual segunda classificada da Premier League, a apenas um ponto do líder Liverpool.



"Estamos confiantes e a melhorar. Contra o Braga não será diferente. Encontramos equipas fortes [no campeonato inglês], bem organizadas e que jogam com qualidade. O que tem sido evidente nesta época é o desenvolvimento da nossa equipa, a forma como entende o jogo. Vejo muito potencial neste grupo. Tenho visto consistência, regularidade e temos vindo a ganhar experiência, trabalhando juntos sob pressão", disse.



Rodgers lembrou a passagem do técnico do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, pelo futebol britânico: "Sim, esteve muito bem no Sheffield [Wednesday], quase conseguiu subir à Premier League. No Swansea também fez um bom trabalho", disse.



Para Brendan Rodgers, "ter oportunidade de trabalhar no futebol inglês e particularmente na Premier League dá possibilidade de perceber bem a mentalidade deste futebol, diferente de qualquer outro campeonato do mundo".



"O espírito, a capacidade de luta, a fisicalidade. Ele entende as condições dos jogadores, a forma como jogam, a qualidade dos jogadores. Estou ansioso para o ver, ele fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Sporting de Braga", disse.



O defesa central Evans "está em dúvida" para quinta-feira devido a uma lesão nas costas, revelou ainda o treinador.



O Sporting de Braga lidera o grupo G com o Leicester, ambos com seis pontos, equipas que se defrontam a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Leicester City, em Leicester, Inglaterra, jogo que será arbitrado pelo holandês holandês Bas Nijhuis.