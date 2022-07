Técnico do Vitória espera "seriedade" para segunda mão que prevê "mais difícil"

Apesar de terem vencido com "muito mérito" o primeiro encontro da segunda pré-eliminatória, na semana passada, em Guimarães, por 3-0, os vimaranenses têm de manter o comportamento para o segundo embate com os húngaros, na quinta-feira, evitando "pensar nessa vantagem", sublinhou o técnico.



"A gente vai abordar o jogo com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, com a mesma humildade de há uma semana. Temos uma vantagem e queremos passar a eliminatória, percebendo que, do outro lado, está uma equipa muito difícil", realçou, na antevisão ao desafio marcado para a Pancho Arena, em Felcsút, localidade cerca de 50 quilómetros a oeste da capital magiar, Budapeste.



Convencido de que os pupilos se vão mostrar "sérios, rigorosos, competitivos", aumentando, "se possível", a "qualidade de jogo", Moreno Teixeira vincou ainda que a Puskás Akadémia, por jogar em casa, com "o apoio dos seus adeptos", sem "nada a perder", vai-se mostrar um oponente "mais difícil" do que em Guimarães, obrigando o Vitória a recuar no terreno.



"O jogo vai-nos obrigar a estar em vários momentos juntos, perto da nossa baliza, porque o adversário, pela qualidade e pela competência que tem, nos vai obrigar a isso. Não tenho problema nenhum em assumir que estaremos muitas vezes em organização defensiva", projetou.



Elogioso para com a "qualidade humana e profissional" dos futebolistas que lidera, o treinador acrescentou que as "ideias" de jogo preconizadas nos treinos estão cada vez mais "consolidadas" no seio do plantel.



O técnico negou ainda que os jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa acarretem "responsabilidade acrescida" face aos de outras competições, até porque, a seu ver, qualquer jogo do Vitória de Guimarães exige "responsabilidade máxima".



Sem o defesa Jorge Fernandes e o médio André Almeida, titulares na primeira mão, bem como Bruno Gaspar, Afonso Freitas, Tomás Händel e Janvier, lesionados, o 'timoneiro' vitoriano reconheceu que "não há grupo que fique melhor com ausências", mas lembrou que tais circunstâncias são "oportunidade para outros colegas que não jogaram na semana passada aparecerem".



Ao lado de Moreno Teixeira, o lateral direito Miguel Maga disse que a equipa tenciona evitar o "relaxamento" à sombra da vantagem de 3-0, que considerou "boa e confortável", e prometeu "máxima seriedade e máximo empenho", ao serviço de um clube que ambiciona ganhar "dimensão europeia".



"Estamos melhor do que na primeira mão e vamos encarar este jogo para ganhar e passar a eliminatória (...). Sabemos que os adeptos querem dimensão europeia e que o Vitória é dessa dimensão. Encaramos estes jogos com o objetivo de chegar à fase de grupos, que tem tudo a ver com o que é o Vitória", realçou o atleta de 19 anos, titular na primeira mão.



O Vitória de Guimarães defronta os húngaros da Puskás Akadémia, no encontro da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 de Lisboa, na Pancho Arena, em Felcsút, com arbitragem do dinamarquês Jacob Alexander Sundberg.