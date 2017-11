Técnico Tony Pulis despedido do West Bromwich

Lusa 20 Nov, 2017, 11:52 | Futebol Internacional

"Estamos no negócio dos resultados. Entre o final da última época e o início desta, os nossos resultados têm sido uma deceção", justificou o presidente do clube, John Williams, face à saída do técnico.



O dirigente deixou, no entanto, agradecimento ao técnico galês, de 62 anos, devido ao trabalho efetuado num período de transição do clube, que passou a ter um novo proprietário, o chinês Guochuan Lai.



Com Pulis à frente da equipa, em 21 jogos fora o West Bromwich apenas venceu duas vezes, registando a última derrota no sábado em casa do Chelsea (4-0).



O treinador-adjunto Gary Megson assumirá interinamente a equipa, até à escolha de um novo treinador, revelou ainda o clube inglês.