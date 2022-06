Neste dérbi das Ilhas Canárias, a formação de Tenerife beneficiou do golo ainda na primeira parte de Jose Leon, aos 36 minutos, para se adiantar na eliminatória, cuja segunda mão está agendada para o próximo sábado, em casa do Las Palmas.O vencedor desta eliminatória vai defrontar na final, igualmente a duas mãos, o vencedor do confronto entre o Girona e o Eibar, cujos embates das meias-finais estão agendados para quinta-feira e domingo.