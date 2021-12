Terceira derrota consecutiva para o Atl. Madrid

Na Andaluzia, o Sevilha colocou-se provisoriamente a cinco pontos do Real Madrid, que no domingo recebe o Cádiz, e passou a ter quatro de vantagem sobre o Bétis, que no mesmo dia joga em Bilbau com o Athletic.



A equipa de Julen Lopetegui (ex-treinador do FC Porto) chegou ao triunfo graças a um tento do argentino Ocampos, aos 89 minutos, num encontro que ao intervalo estava empatado.



Logo aos sete minutos, o médio croata Rakitic colocou o Sevilha na frente, mas o central brasileiro Felipe, que também passou pelo FC Porto, refez a igualdade, aos 33.



João Félix voltou a ser suplente no Atlético Madrid e foi lançado por Diego Simeone no arranque da segunda parte.



Atual campeão, a formação do técnico argentino continua em crise (só tem derrotas no campeonato no mês de dezembro) e segue no quinto posto a 13 pontos do Real Madrid, diferença que poderá aumentar caso os ‘merengues’ empatem ou vençam o Cádiz.