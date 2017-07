Thiago Motta renova contrato com o PSG

Mário Aleixo - RTP 04 Jul, 2017, 09:50 | Futebol Internacional

O internacional italiano Thiago Motta renovou contrato com o Paris Saint-Germain por mais uma época, ficando vinculado aos parisienses até junho de 2018, anunciou o clube francês de futebol.



"Tenho uma história especial com o clube, que me deu sempre muita confiança nos últimos cinco anos. A aventura continua e estou muito feliz por isso. Vamos continuar a ser competitivos e a dar o máximo para irmos o mais longe possível em todas as competições", comentou Thiago Motta, citado no site oficial do Paris Saint-Germain, onde alinha o português Gonçalo Guedes.



Thiago Motta chegou ao PSG em janeiro de 2012, proveniente do Inter Milão. O médio, nascido em São Bernardo do Campo, no Brasil, começou a carreira nas camadas jovens da Juventus, seguindo depois para Espanha, onde começou por representar a equipa B do FC Barcelona, sendo promovido à equipa principal em 2001.



Após seis anos ao serviço do clube catalão, Motta mudou-se para o Atlético de Madrid, onde esteve na época 2007/2008.



O médio voltou a Itália para defender as cores do Génova, na temporada 2008/2009, mudando-se depois para o Inter Milão, onde esteve entre 2009 e 2012, ano em que se mudou para Paris.



"Thiago Motta é um elemento importante da equipa. A sua capacidade de liderança e a sua técnica são muito apreciadas pelos adeptos. Foi também com o seu contributo que o PSG ganhou muitos títulos nos últimos anos", comentou, por seu turno, o presidente do clube parisiense, Al-Khelaifi.