Thomas Muller para três semanas por lesão

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 11:56 / atualizado em 23 Out, 2017, 11:56 | Futebol Internacional

A equipa alemã confirmou esta segunda-feira que o jogador se lesionou no jogo com o Hamburgo (1-0), no sábado para a Bundesliga, no qual esteve apenas nove minutos em campo.



O futebolista de 28 anos vai falhar o jogo da Taça da Alemanha, contra o Leipzig, um jogo da "Champions" contra o Celtic e o jogo-chave contra o Borussia Dortmund para a Bundesliga a 4 de novembro.