Thomas Tuchel estreia-se pelo Chelsea com nulo diante do Wolverhampton

Um dia depois de ter rendido Frank Lampard no comando do Chelsea, o técnico germânico viu a sua equipa dominar, mas sem capitalizar essa superioridade sobre os ‘wolves’, treinados pelo português Nuno Espírito Santo.



Os internacionais lusos Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto foram titulares no Wolverhampton, sendo que o ex-avançado de Sporting de Braga e Lazio dispôs mesmo de uma soberana ocasião para desfazer o ‘nulo’ na parte final do encontro, mas acabou por falhar o ‘chapéu’ sobre o guardião dos ‘blues’.



João Moutinho começou a partida no banco de suplentes dos ‘wolves’ e foi lançado aos 90 minutos, para o lugar de Adama Traoré.



O Wolverhampton vive a pior fase da temporada e averbou o sétimo jogo seguido sem vencer na ‘Premier League’, ocupando o 13.º lugar, com 23 pontos. A última vitória ocorreu há mais de um mês, em 15 de dezembro, precisamente diante do Chelsea (2-1), com golos de Podence e Neto.



Já os ‘blues’ levam apenas dois triunfos nas últimas nove jornadas e seguem no oitavo posto, com 30 pontos.



O Burnley operou a reviravolta na receção ao Aston Villa e venceu por 3-2, arrecadando o segundo triunfo seguido na ‘Premier League’. Ollie Watkins e Jack Grealish marcaram para os ‘villans’, aos 14 e 68 minutos, respetivamente, enquanto Ben Mee, aos 52, Dwight McNeil, aos 76, e Chris Wood, aos 79, anotaram os tentos dos ‘clarets’.



A ‘Premier League’ é liderada pelo Manchester City, com 41 pontos, logo seguido pelo Manchester United (40), que hoje recebe o lanterna-vermelha Sheffield United.