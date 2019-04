Thorgan Hazard vai representar o Borussia Dortmund na próxima época

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 15:57 | Futebol Internacional

O jogador de 26 anos, irmão mais novo de Eden Hazard, do Chelsea, explicou que já chegou acordo com o seu novo clube, faltando apenas o ‘sim’ do Borussia Mönchengladbach.



Hazard tem apenas mais um ano de contrato com o emblema de Mönchengladbach e já tinha relevado a intenção de abandonar o clube no final desta época.