Tiago Craveiro em grupo de trabalho sobre Mundial de clubes e liga das nações global

Lusa Comentários 01 Nov, 2018, 11:39 | Futebol Internacional

De acordo com fonte próxima da UEFA, o diretor geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi uma escolha pessoal de Aleksander Ceferin, líder do organismo que tutela o futebol europeu.



Esta escolha deve-se, segundo a mesma fonte, à influência de Craveiro na criação da Liga das Nações da UEFA e ao trabalho efetuado na FPF.



Além de Tiago Craveiro, serão nomeados pela UEFA para esta 'task force' o presidente, Aleksandr Ceferin, o diretor de Competições do organismo, Giorgio Marchetti, o presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes, Andrea Agnelli, e o presidente da liga inglesa, Richard Scudamore.



Em maio, a FIFA anunciou a intenção de criar uma liga das nações a disputar ao longo de dois anos por mais de 200 seleções, e a transformação do formato do Mundial de Clubes.



Segundo o documento, assinado por Gianni Infantino, presidente da FIFA, o Mundial de Clubes, que atualmente junta todos os anos sete equipas, deverá ser transformado numa competição quadrienal, a disputar por 24 equipas.



A UEFA opôs-se a esta ideia e chegou a acordo com a FIFA para a criação de um grupo de trabalho conjunto para discutir estas matérias.