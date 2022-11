Tiago Djaló dá vitória ao Lille de Paulo Fonseca na receção ao Angers

Djaló desviou para o fundo da baliza um canto de Remy Cabella, aos 36 minutos, decidindo um encontro em que o ‘capitão’ José Fonte também foi titular.



A expulsão do camaronês Baleba, aos 74, ‘assustou’ os ‘dogues’, que ainda assim venceram e chegaram aos 26 pontos, no sétimo lugar, numa fase com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. O Angers é 20.º e último, com oito.



Já depois da goleada por 5-0 do Paris Saint-Germain ao Auxerre, com um golo de Renato Sanches, o Troyes, com Rony Lopes e Abdu Conte no ‘onze’, perdeu por 2-1 na visita ao Brest, que lançou Mathias Pereira Lage a titular e saiu da zona de descida.



Também na cauda da tabela, Nantes e Ajaccio empataram a duas bolas, com Reims e Montpellier, mais ‘tranquilos’ e próximos do meio da tabela, a somarem um ponto cada (1-1).



O Lorient continua a desiludir depois de surpreender, somando o quinto jogo seguido sem vencer na visita ao Estrasburgo, 19.º e penúltimo, e segue em quarto, com 28 pontos.



Ainda hoje, o Marselha visita o Mónaco quando ambos somam 27 pontos, procurando ‘assaltar’ o quarto lugar.