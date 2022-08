Tiago Lenho coloca pressão ao AZ Alkmaar

O responsável da formação barcelense fez essa análise na partida, esta quarta-feira, da comitiva para os Países Baixos, onde na quinta-feira defronta o AZ Alkmaar, na primeira mão do "play-off", mas vincou a “ambição da equipa” em passar a eliminatória.



“Quer internamente, quer por um lado histórico, a responsabilidade de ultrapassar o 'play-off' não é nossa. O AZ Alkmaar tem uma responsabilidade diferente e maior. Mas vamos fazer pela vida para chegar à fase de grupos”, disse Tiago Lenho.



O diretor desportivo do Gil Vicente apontou, por isso, o favoritismo para o adversário, lembrando que o “AZ Alkmaar tem história nas competições europeias e um poderio maior”, mas também confiou nas qualidades da equipa minhota.



“Esta competição não é o principal objetivo do clube, mas estando aqui, vamos lutar pelas nossas possibilidades. Sabemos o poderio do adversário, e que não será um jogo fácil, mas esperamos conseguir um resultado positivo, que nos permita discutir a passagem na segunda mão, em Barcelos”, disse o responsável.



Tiago Lenho garantiu que os jogadores gilistas “estão muito motivados para fazer um bom e jogo e conseguir um resultado positivo”, embora reconhecendo que “não tem havido muito tempo para trabalhar e cimentar as ideias” devido à carga do calendário.



O diretor desportivo do Gil Vicente apontou, ainda, a importância para o futebol nacional da sua equipa ultrapassar este "play-off", ajudando Portugal no ranking da UEFA.



“Este é adversário de um país que também nos interessa que possamos retirá-los das competições europeias, para que a nossa liga e nossos clubes possam cimentar posição no ranking e ultrapassar os Países Baixos. Interessa a toda a gente, portugueses, que o Gil Vicente possa ultrapassar o 'play-off'”, analisou.



A partida entre AZ Alkmaar e o Gil Vicente, da primeira mão do "play-off" de acesso às competições europeias está agendado para esta quinta-feira, às 20h00, com arbitragem do espanhol Guillermo Cuadra Fernández.