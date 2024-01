Tiago Morais troca o Boavista pelo Lille

Os montantes envolvidos na transferência não foram divulgados, mas, de acordo com a imprensa, o avançado terá custado quatro milhões de euros (ME) ao quinto colocado do escalão principal gaulês, no qual jogam os compatriotas Tiago Santos e Ivan Cavaleiro.”, referiu o jogador, em declarações citadas pelo sítio oficial dos "dogues".Tiago Morais, de 20 anos, terminou a sua formação e estreou-se como profissional pelo Boavista, em 2020/21, superando o ex-internacional português João Vieira Pinto como o mais jovem a marcar pela equipa principal portuense, com 17 anos, 10 meses e 27 dias.Depois de duas épocas iniciais intermitentes, nas quais chegou a alinhar pelos sub-19 e sub-23 "axadrezados", o extremo progrediu com o empréstimo ao Leixões, da II Liga, em 2022/23 e voltou ao Bessa no último verão para assumir a titularidade na ala esquerda.Tiago Morais estava a ser o segundo nome mais influente do Boavista em 2023/24, atrás do ponta de lança eslovaco Róbert Bozeník, com seis golos e quatro assistências em 20 partidas, numa campanha marcada ainda pela estreia na seleção portuguesa de sub-21.O dianteiro é a primeira saída consumada na reabertura do mercado pelo Boavista, 12.º classificado da I Liga, que precisa de vender ativos para liquidar dívidas e desbloquear o impedimento de inscrição de novos atletas imposto pela FIFA há três janelas seguidas.