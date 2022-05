Tiago Tomás marca e Estugarda trava Bayern, Gonçalo Paciência também `fatura`

Tiago Tomás, de 19 anos, surpreendeu o guarda-redes Manuel Neuer logo aos oito minutos, com um forte remate de primeira à entrada da área do Bayern, marcando o quarto golo da época na Bundesliga, tendo sido substituído por Philipp Forster, aos 74.



O decacampeão alemão reagiu ao tento do avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda e virou o resultado a seu favor ainda antes do intervalo, com golos do grego Mavropanos, na própria baliza, aos 35, e Thomas Müller, aos 44, antes de o austríaco Kalajdzic voltar a igualar, aos 52.



O Bayern Munique recebeu o troféu de campeão com um resultado pouco entusiasmante, depois de já ter perdido na ronda anterior, no estádio do Mainz (3-1), num raro jogo em ‘branco’ do avançado polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da prova, com 34 golos.



Um remate à barra aos 76 minutos – na terceira vez em que a equipa de Munique acertou nos ‘ferros’ da baliza adversária – foi o mais perto que Lewandowski esteve de imitar Tiago Tomás, num encontro em que o Bayern terminou com 10 jogadores, devido à expulsão do francês Kingsley Coman, aos 90+6 minutos.



O clube bávaro, que em 23 de abril confirmou a conquista do 32.º título de campeão, o 10.º seguido, após um triunfo por 3-1 na receção ao Borussia Dortmund, ficou agora com 10 pontos de vantagem sobre o rival, que no sábado se tinha imposto por 3-1 no reduto do Greuther Fürth.



O Estugarda manteve-se na 16.ª e antepenúltima posição, em lugar de ‘play-off’ de manutenção no escalão principal, a três pontos de distância do Hertha Berlim (15.º) e com três de vantagem sobre o Arminia Bielefeld (17.º), podendo terminar em qualquer destas três posições.



Gonçalo Paciência foi outro avançado português em destaque na penúltima ronda da Bundesliga e o golo do jogador do Eintracht Frankfurt não foi menos espetacular, com um remate ainda mais distante da baliza, aos 66 minutos, que proporcionou o empate 1-1 na receção ao Borussia Mönchengladbach.



Os visitantes, que tinham aberto a contagem logo aos quatro minutos, por intermédio do avançado francês Plea, ocupam um tranquilo 10.º lugar, dois acima da equipa de Gonçalo Paciência, que concretizou o terceiro golo da época no campeonato germânico.