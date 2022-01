Tiago Tomás no Estugarda por empréstimo do Sporting

”, disse Tiago Tomás.O avançado formado no Sporting, de 19 anos, que no sábado participou na conquista da Taça da Liga, chega ao Estugarda por empréstimo até 30 de junho de 2023, mas o clube alemão tem o direito de preferência para tornar a transferência permanente.”, referiu o diretor desportivo do Estugarda, Sven Mislintat.O responsável realçou a conquistou do título de campeão pelo Sporting, a Taça da Liga e o facto de Tiago Tomás “” nos jogos que realizou na Liga dos Campeões.”, adiantou Sven Mislintat.

Tiago Tomás junta-se ao penúltimo classificado da "Bundesliga" depois de se ter estreado pela equipa principal do Sporting em 2019. No total, somou 65 jogos e nove golos pelo emblema verde e branco.