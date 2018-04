Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa, apura-se para "oitavos" da Champions asiática

Lusa Comentários 04 Abr, 2018, 16:30 | Futebol Internacional

Um golo do francês Anthony Modeste, aos 89 minutos, deu a vitória ao emblema chinês em Hong Kong, e garantiu a passagem aos ‘oitavos’ a uma jornada do final da fase de grupos.



Ao fim de cinco jornadas, os sul-coreanos do Jeonbuk seguem em primeiro na ‘poule’ E e também já estão apurados, com o Tianjin em segundo com 10 pontos, menos dois que os líderes.



No grupo F, o já apurado Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, empatou a uma bola na receção aos japoneses do Kawasaki Frontale, depois de um golo do brasileiro Elkeson (68), para a formação da casa, ser anulado por um tento de Kei Chinen (74), num encontro em que o brasileiro ex-FC Porto Hulk falhou uma grande penalidade aos 22.



A equipa do treinador luso chegou aos 11 pontos em cinco jogos, liderando o grupo F com três pontos a mais que os sul-coreanos do Ulsan Hyundai, antes da última ronda da ‘Champions’ da Ásia, marcada para 17 e 18 de abril.