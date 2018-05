Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa, nos "quartos" da Liga dos Campeões da Ásia

Lusa Comentários 15 Mai, 2018, 15:48 | Futebol Internacional

Depois de ter empatado sem golos no encontro da primeira mão, disputado há uma semana, a equipa de Paulo Sousa beneficiou hoje do facto de ter marcado dois golos no terreno do adversário.



O brasileiro Ricardo Goulart marcou, aos 17 e 48 minutos, os dois golos da formação da casa, que é orientado pelo ex-futebolista italiano Fabio Cannavaro, tendo os golos do Tianjin Quanjian sido marcados por Alexandre Pato, aos 19 minutos, e Jie Wang, aos 52.