Tianjin Quanjian de Paulo Sousa vence para a Liga dos Campeões asiática

O Jeonbuk Motors ainda empatou por duas vezes, respondendo aos golos de Wang Yongpo, aos oito minutos, e Zhang Cheng, aos 55, por Kim Shin-Wook, aos 37, e pelo brasileiro Adriano, aos 67, mas o Tianjin Quanjian impôs-se nos minutos finais.



O francês Anthony Modeste, que esteve em duas assistências para golo, desfez a igualdade aos 84 minutos e o brasileiro Alexandre Pato sentenciou de vez o encontro em 4-2, aos 90+3.



Com o triunfo frente ao líder do Grupo E, que soma nove pontos, o Tianjin Quanjian de Paulo Sousa consolidou o segundo lugar, com sete, quando faltam disputar duas jornadas da fase de grupos.



A formação japonesa do Kashiwa Reysol segue na terceira posição, com quatro pontos, seguida do Kitchee, de Hong Kong, com três. Apenas os dois primeiros classificados avançam para a fase seguinte.



Na quinta e penúltima jornada, a disputar em 4 de abril, o Tianjin Quanjian desloca-se a casa do Kitchee, enquanto o Kashiwa Reysol recebe o Jeonbuk Motors.