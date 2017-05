Tianjin Teda, de Jaime Pacheco, empata em casa na Liga chinesa

Lusa 07 Mai, 2017, 13:00 | Futebol Internacional

A formação comandada pelo técnico luso inaugurou o marcador aos 81 minutos, por Hu Rentian, mas, aos 90+1, os forasteiros restabeleceram a igualdade, quando Pan Ximing marcou na própria baliza.



Com este resultado, o Tianjin Teda segue no 10.º lugar, com nove pontos, mais dois do que o Lioning, que segue em 11.º.