Tianjin Teda, de Jaime Pacheco, volta às vitórias na receção ao Yanbian Funde

Os golos só chegaram na segunda parte, por Qiu Tianyi, aos 58 minutos, Hu Rentian, aos 62, e pelo nigeriano Ideye, aos 72, tendo o gambiano Trawally reduzido para os visitantes, a seis minutos do fim do encontro, na conversão de uma grande penalidade.



Com este triunfo, após um empate e uma derrota, o Tianjin Teda ocupa o nono lugar do campeonato chinês, com oito pontos, metade dos conquistados pelo líder Guangzhou R&F, enquanto o Yanbian Funde segue no 14.º e antepenúltimo posto, com dois pontos.



O Shangai SIPG, de André Villas-Boas, está na segunda posição com os mesmos 13 pontos do Guangzhou Evergrande, do brasileiro Luiz Felipe Scolari.