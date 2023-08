Timber com lesão no joelho desfalca o Arsenal

No seu site oficial, o Arsenal explicou que, após a realização de novos exames, foi confirmado que o defesa de 22 anos tem uma lesão no joelho direito e que terá que ser operados nos próximos dias.Os "gunners" não divulgaram o esperado tempo de paragem, mas, devido ao tipo de lesão, Timber não deverá voltar a atuar até final do ano.Isto significa que o internacional holandês vai falhar, além dos jogos da liga inglesa, a fase de grupos da Liga dos Campeões e o resto da campanha de apuramento dos Países Baixos para o Euro2024.Vindo do Ajax, Timbre fez apenas dois jogos oficiais pelo Arsenal, o último frente ao Nottingham Forest (2-1), na estreia da Premier League, tendo saído lesionado dessa partida.