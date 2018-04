Tobias Figueiredo vai assinar pelo Nottingham por quatro épocas

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 17:26 | Futebol Internacional

“O defesa português têm-nos impressionado no coração da defesa desde que se juntou emprestado pelo Sporting Clube de Portugal e o clube decidiu contratá-lo já este verão”, escreveu o clube no seu site oficial.



Na altura do empréstimo, a imprensa portuguesa falou na eventual existência de uma cláusula de compra no valor de 2,3 milhões de euros.



Tobias, de 24 anos, jogou 11 vezes pelo Nottingham e vai assinar por quatro épocas, em 1 de julho de 2018.