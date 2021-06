Toda a seleção espanhola volta a testar negativo à covid-19

A segunda bateria de testes PCR consecutiva a que se submeteram os internacionais que se preparam para disputar o Euro2020 não revelou nenhum novo positivo, depois do 'susto' da infeção de Busquets, revelada dois dias depois do jogo com Portugal (0-0), em Madrid.



O quinto convocado para um grupo secundário, chamado de emergência para o caso de surgirem novos positivos, foi o defesa Raúl Albiol, do Villarreal, campeão europeu por duas vezes e vencedor de um Mundial.



Já hoje tinham sido chamados Fornals (West Ham United), Soler (Valencia), Brais Méndez (Celta) e Rodrigo (Leeds), ex-jogador do Benfica, para uma ‘bolha’ paralela em Las Rojas, Madrid, treinando-se à parte do conjunto, para acautelar a possível existência de mais casos.



Os agora chamados "treinarão em horas diferentes e em nenhum caso se misturarão com os outros", adianta a Real Federação Espanhola de Futebol, apesar de todos os outros jogadores terem tido resultado negativo já em duas rondas de testagem.



A Espanha recebe em Sevilha os jogos do grupo E do Euro2020, jogando no dia 14 com a Suécia, em 19 com a Polónia e em 23 com a Eslováquia.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.