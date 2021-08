Todos à espera de Messi em Paris

A chegada do futebolista a Paris parece estar por horas ou por dias e os adeptos do clube parisiense já não largam o Aeroporto de Paris-Le Bourget na esperança de serem os primeiros a saudar a chegada de "la pulga" à cidade luz.





A impaciência é a nota dominante entre os parisienses que só querem ver chegar à capital francesa o ex-camisola 10 "culé".







Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Messi recebeu no domingo a proposta de contrato do PSG e está a analisar as condições apresentadas com o pai, que é também o seu empresário, e os advogados, tendo em conta que "há aspectos que devem ser vistos à lupa e sobre os quais ainda existem algumas divergências a resolver".







Duas questões estão por fechar: o salário anual que o avançado irá auferir e os direitos de imagem quem os vai deter o jogador ou o clube (o argentino é apoiado pela Adidas mas o clube da capital francês é equipado pela Nike).







Messi só viajará para Paris quando receber o "sim" dos seus representantes.





Do outro lado a angústia é evidente. Alguns meios de comunicação desportivos espanhóis noticiaram nas últimas horas que o FC Barcelona fez uma oferta de última hora a Messi para evitar saída mas sem sucesso.





Em França o jornal desportivo L’Équipe noticia que as negociações entre o PSG se intensificaram nas últimas horas. O jato privado de Messi terá voado na noite de segunda-feira para Ibiza (embora sem o jogador a bordo), onde estão a decorrer as conversas finais entre representantes do futebolista e do PSG.





Em Espanha fazem-se contas à saída do internacional argentino. De acordo com um estudo realizado pela consultora Brand Finance (e divulgado pelo diário desportivo catalão Sport), o clube vai perder sensivelmente €137 M em virtude de uma quebra de 11 por cento na atual valorização de €1.266 M.







De patrocínios (€77 milhões) a merchandising (€43 M), passando pela bilhética (€17 M), eis a estimativa de perdas do Barça. "A presença de Messi permitiu que o Barcelona atraísse seguidores, receitas, melhores jogadores, acordos comerciais, além da conquista de títulos. A sua partida vai custar muito ao clube e causar a diminuição do valor da marca", explicou Teresa de Lemus, diretora-geral da Brand Finance Espanha.