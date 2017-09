Todos disponíveis no treino de Portugal em Budapeste

Lusa 02 Set, 2017, 17:43 | Futebol Internacional

Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, o selecionador português teve à sua disposição 24 jogadores, incluindo o médio Adrien Silva e o defesa-central Bruno Alves.

Adrien falhou o encontro com as Ilhas Faroé (5-1) devido a um problema na costela, tendo o mesmo acontecido com Bruno Alves, mas devido a uma indisposição.

Os dois jogadores apareceram integrados no treino e poderão ser opção para Fernando Santos, no encontro da oitava jornada do grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

No período em que a sessão foi aberta aos jornalistas, os jogadores, divididos em dois grupos e com os guarda-redes à parte, realizaram os habituais exercícios de aquecimento.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa) e será arbitrado pelo holandês Danny Makkelie.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo com 18 pontos, menos três que a Suíça, que lidera e defronta à mesma hora a Letónia, em Riga. A Hungria segue na terceira posição com 10 pontos.