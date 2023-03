A seleção visitante inaugurou o marcador, aos 12 minutos, pelo avançado Dango Ouattara, do Bournemouth (Premier League nglesa), mas o Togo chegou ao empate, aos 26, pelo dianteiro Kodjo Laba, impondo assim a primeira perda de pontos ao Burkina Faso nesta fase de qualificação, depois de três vitórias consecutivas.A seleção do Burkina Faso lidera destacada o Grupo B, com 10 pontos, seguida de Cabo Verde, com sete, de Eswatini, com dois, e do Togo, igualmente com dois.