Tonali e Zaniolo abandonam seleção italiana por investigação a apostas ilegais

A notificação destes jogadores, que abandonaram a concentração da seleção que joga com Malta e Inglaterra na qualificação para o Euro2024, em que defenderá o título, segue-se a um interrogatório no próprio centro de estágio, em Coverciano.



Os dois jogadores estão envolvidos num caso de apostas 'online' tal como Nicolò Fagioli, médio da Juventus, que admitiu na quarta-feira estar a ser investigado pelo Ministério Público em Turim.



"Além da natureza dos acontecimentos, considerando que os dois não se encontram nas condições necessárias para jogar, a federação decidiu, também para os proteger, enviar os jogadores de regresso aos clubes respetivos", pode ler-se em comunicado.



Tonali, peça importante do Newcastle, e Zaniolo, emprestado pelo Galatasaray ao Aston Villa, são agora alvo de investigação e as sanções podem chegar aos três anos de suspensão e multa mínima de 25 mil euros.