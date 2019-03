Tonel considera o Benfica favorito frente ao Zagreb

O encontro entre o Benfica e o Dínamo Zagreb, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



No jogo da primeira mão, na Croácia, o Dínamo venceu por 1-0.



O português, de 38 anos, jogou duas épocas e meia no Dínamo de Zagreb.



Tonel revelou as quatro ideias que sustenta para antever o desafio:



- o Benfica é favorito à conquista do apuramento porque é melhor equipa;



- é importante para o Benfica seguir em frente na Liga Europa;



- o Dínamo jogará mais à defesa no Estádio da Luz;



- o maior trunfo da equipa croata é o seu coletivo.



Nas anteriores duas receções aos croatas, o conjunto da Luz somou outros tantos triunfos por 2-0, na segunda eliminatória da Taça das Taças de 1980/81 (golos de Nené e César) e na fase de grupos da Taça UEFA de 2004/05 (golos de Sokota e Simão).